باسلامة يوجه رسالة لكافة منتسبي التعليم العالي داخل الوطن وخارجه

│الخبر | خاص

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د حسين عبدالرحمن باسلامة، رسالة الى رؤساء الجامعات اليمنية ومنتسبيها والمراكز البحثية في الجامعات الحكومية والاهلية و الملحقيات الثقافية في بلدان الابتعاث والطلاب اليمنيين في الجامعات الحكومية والاهلية، والمبتعثين للدراسة خارج البلاد، بالتزامن مع مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وجاء في نص الرسالة :

زملائي رؤساء الجامعات اليمنية الحكومية والاهلية، أعضاء هيئات التدريس والتدريس المساعد ومنتسبي المراكز البحثية في الجامعات الحكومية والاهلية، المستشارين الثقافيين في الملحقيات الثقافية والمسؤلين الثقافيين في سفارتنا، أبنائي وبناتي الطلاب داخل الوطن وخارجة، في الجامعات اليمنية الحكومية والاهلية و المبتعثين خارج الوطن في مختلف دول الابتعاث،

اولا ننقل إليكم تحيات فخامة الرئيس المشير الركن / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن /علي محسن الأحمر ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور /معين عبدالملك رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي .

ونتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشكركم على التزامكم بالتعليمات الصادرة من اللجنة الوطنية للطوارئ في بلادنا وتنفيذكم للتوجيهات الاحترازية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعليمات السلطات الحكومية المختصة في بلدان الابتعاث .

أبنائي وبناتي الطلاب المبتعثين خارج الوطن للدراسة، اننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد إستكملنا إعداد كشوفات المساعدة المالية للربع الرابع 2019, وقد تم واحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاطلاع عليها وفحصها، واصدار التوجيهات الي وزير المالية باستكمال الإجراءات للبدء بالصرف حسب اللوائح والأنظمة المتبعة، و سنبقى على متابعة مستمرة مع الجهات المعنية لسرعة إنجاز الإجراءات اللازمة.

كما اننا نحيي الطواقم الصحية و التطوعية في بلادنا، وكل البلدان العربية والاجنبية، على جهودهم المبذولة في مواجهة تداعيات مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونتقدم بالامتنان لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها في مختلف دول الابتعاث، لاهتمامهم وجهودهم في رعايتهم وعنايتهم لطلابنا المبتعثين للدراسة في الخارج، واننا نثمن جهود المستشارين الثقافيين ومساعديهم بسفارات بلادنا في الاطمئنان والتواصل المستمر مع طلابنا المبتعثين واطلاعنا على أوضاعهم .

أبنائي وبناتي الطلاب داخل الوطن وخارجة، في الجامعات اليمنية الحكومية والاهلية و المبتعثين في مختلف دول الابتعاث، أننا فخورين بكم لجهودكم في مساعدة الجهات الحكومية المختصة في بلدنا، وفي بلدان ابتعاثكم ودراستكم في مختلف دول الابتعاث حفظكم الله ورعاكم ومنحكم الصحة والعافية وجنبكم كل مكروة.

أ. د حسين عبدالرحمن باسلامة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

│المصدر – الخبر