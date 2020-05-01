باشريف والعوج يبحثان مع مؤسسة التمويل الدولية دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات

بحث وزيرا التخطيط و التعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ،والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف،اليوم، مع مؤسسة التمويل الدولية ممثلة بالمدير الإقليمي لمصر و ليبيا و اليمن وليد لبادي، إمكانيات دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات و تعزيز القطاع الخاص لتقديم خدمات تقنية المعلومات.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال المباحثات عبر الاتصال المرئي ،استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات لجهود مؤسسة التمويل الدولية لدعم اليمن في فتح آفاق جديدة للاستثمار ودعم القطاع الخاص المعني بتقنية المعلومات.

كما استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وضع البنى التحتية في قطاع الاتصالات وخدمة الانترنت في بلادنا..مقدماً مقترحات عملية للشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية..معرباً عن تطلعه للعمل المشترك مع كل من مؤسسة التمويل الدولية و البنك الدولي من اجل التوسع في جميع محافظات الجمهورية لتعزيز سبل تنفيذ خدمات النطاق العريض و إتاحة التعليم عن بعد و تعزيز الابتكار التكنولوجي في الخدمات المتعددة.

و من جهته، اكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية ، استعداد المؤسسة تقديم الدعم الممكن في تسهيل سبل الاستثمار و تعزيز دور القطاع الخاص للنهوض و تحسين شبكات الاتصالات و الانترنت كقطاع أساسي لدعم حركة التنمية و التعافي الاقتصادي في اليمن.