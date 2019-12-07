“باعبده” يستقبل وفد الهيئة العمانية للاعمال الخيرية

المهرة(المندب نيوز )خاص

بتكليف من مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد علي الزويدي ، استقبل الاستاذ عبدالله عوض باعبده ، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت بمكتبه وفد الهيئة العمانية الخيرية لتكملة بقية الإجراءات ، وبرفقة الأستاذ عبدالله سالم نيمر مندوب الهيئة العمانية للأعمال الخيرية . وخلال اللقاء تم الإطلاع على كشف اسماء الأيتام التي رفعت سابقا من المديرية ومعاينتهم وعددهم ( 40 ) يتيما ، والمنازل التي اعتمدت من قبل الهيئة للأسر الفقيرة عدد ( 7 ) منازل ٠

– وقامت الهيئة العمانية بزيارة ميدانية للأيتام للتعرف عليهم ومخاطبتهم مباشرة واخد المعلومات المطلوبة منهم وكذلك من أصحاب المنازل التي تم اعتمادها لتك الأسر الفقيرة وفق الكشوفات السابقة التي رفعت وتمت عملية تعبئة الاستمارات الخاصة بذلك من قبل أعضاء الهيئة٠

وأكد الإخوة أعضاء الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بضرورة تقديم ملفات للأيتام مستكملة بكافة الوثائق المطلوبة وتقديمها إلى مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ٠

ومن جانبه الاستاذ باعبده القائم بأعمال الأمين العام تقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لوفد الهيئة ومندوبها الاستاذ عبدالله نيمر على الجهود التي يبذلونها في تقديم المساعدات المختلفة لمواطني مديرية سيحوت بصفة خاصة والمحافظة بشكل عام ٠

وكما تقدم باعبده اصالة عن نفسه ونيابة عن السلطة المحلية بجزيل الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لسلطنة عمان الشقيق بقيادة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ،نظير الأعمال الخيرية التي تقدم لأبناء المهرة في كافة المجالات المختلفة وهذا ليس بالجديد على سلطنة عمان الخير والعطاء والوفاء اتجاة إخوانهم بمحافظة المهرة ٠

حضر اللقاء الشيخ حماد سالم الزويدي عضو المجلس المحلي بالمديرية والاستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بسيحوت مدير مستشفى سيحوت الريفي والشيخ سالم أحمد علوش مدير مكتب الانزال السمكي بسيحوت٠