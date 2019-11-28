عدن الغد

بافخسوس يُختتم الدورة التدريبية حول الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الطفل

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 34 دقيقة
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بافخسوس يُختتم الدورة التدريبية حول الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الطفل

اختتم الأستاذ/حسين عبدالله بافخسوس وكيل قطاع التدريب والتأهيل اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019م الدورة التدريبية حول الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الطفل.
 
وتُقام هذه الدورة التدريبية تحت إشراف منظمة قلوبال ايد هاند لعدد 30 معلم وتربوي من محافظتي أبين ولحج مختارين من خمس مدارس 3 من أبين  2 من لحج .
 
حضر حفل الاختتام الدكتور/وضاح المحوري مدير عام مكتب التربية أبين وفضل مانع مدير عام التخطيط والإحصاء بالوزارة وندى علي عبدالرحمن المدير القطري للمنظمة.
 

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عدن الغد

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