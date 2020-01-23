باكريت يكرم قائد قوات التحالف العربي ويشيد بجهود السعودية في المهرة

قدم محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت درع تكريمي لقائد قوات التحالف العربي ( السعودي) المشترك العميد ركن احمد بن تركي العصلاني. وخلال فعالية التكريم , أثنى المحافظ باكريت على طبيعة الجهد التي قام بها العميد العصلاني في دعم السلطة المحلية في تثبيت الأمن والاستقرار وتنفيذ برامج التنمية في المحافظة.وعبر المحافظ باكريت عن شكره وعظيم إمتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الدعم الذي قدموه في مختلف المجالات واستمرار ذلك الدعم في توفير سبل الحياة لابناء المهرة.وأكد باكريت على أن وجود قوات التحالف اسهم كثيراً في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإسناد السلطة المحلية في تنفيذ برامجها وعملها خصوصاً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها العميد العصلاني خلال فترة عمله ..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية .وقدم المحافظ دروع تكريمية لعدد من الضباط وصف ضباط الذين اسهمو إسهاماً في إنجاح الكثير من الإعمال تقديراً لجهودهم المبذولة خلال فترة وجهودهم بمحافظة المهرة.