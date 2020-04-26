المشهد اليمني

بالأرقام : الأمم المتحدة تكشف حجم الأضرار التي خلفتها السيول في اليمن

26 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

كشفت الأمم المتحدة عن حجم الأضرار التي تسببت بها الأمطار والسيول في عدة محافظات يمنية.

جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن على حسابها بتويتر.

وأوضح المكتب أن “السيول التي ضربت البلاد في 21 أبريل الجاري، ‏أثرت على أكثر من 5 آلاف أسرة نازحة في عدة محافظات جنوبي اليمن”.

وأضاف، أن “السيول في عدن أسفرت عن 33 من الضحايا (وفيات ومصابين)، وألحقت أضراراً بـ 66 منزلاً”.

ولفت إلى أن “السيول في عدن ألحقت أيضا أضراراً بممتلكات خاصة وعامة، وتسببت في انقطاع تام للتيار الكهربائي”.

وشهدت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب أمطارا غزيرة وتدفق كبير للسيول أدت إلى إغراق البيوت والشوارع وجرف السيارات وخلفت العديد من الضحايا.

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