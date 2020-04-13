نيوز يمن

بالأرقام.. الشرعبي يكشف صفحة من مجلد فساد الميسري في الداخلية

13 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-04-13 19:49:39

كشف الكاتب الصحفي، جلال الشرعبي، معلومات عن عمليات فساد ضخمة يمارسها أحمد الميسري وزير الداخلية في حكومة الشرعية.

وقال الشرعبي، في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر، رصدها “نيوزيمن”، إن المخصص الفصلي للغذاء في وزارة الداخلية 3 مليارات ونصف المليار ريال (14 مليار ريال سنوياً).

وأضاف إنه يتم تسليم مليار ومائة مليون ريال كل ثلاثة أشهر (4 مليارات و400 مليون سنوياً) لأمين صندوق وزارة الداخلية محمد حيدرة، ويقوم بتحويلها بالدولار وإرسالها إلى الوزير أحمد الميسري في مسقط بعمان.

وأشار إلى أن تغذية وزارة الداخلية مسؤولية شركة أحمد العيسي.

وفي تدوينة أخرى قال الشرعبي، إن الميسري منع نائبه من الدوام وأغلق الوزارة لكنه استمر باستلام المبلغ للتشغيل.

وأضاف إن وزير الداخلية استولى على 2 مليار ريال (نقداً) من البنك المركزي، موضحاً أن مجلس الوزراء اعتمد المبلغ لكلية الشرطة في محافظة حضرموت، وكان يفترض أن تحول إلى فرع البنك المركزي لكنها صرفت للوزير خلال رئاسة حافظ معياد للبنك.

وذكر الصحفي جلال الشرعبي أن 60 مليون ريال من ميزانية تموين المشتقات النفطية لوزارة الداخلية، تذهب مباشرة إلى يد الوزير الميسري، من أصل (120 مليون ريال).

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