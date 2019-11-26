اليمن العربي

بالأرقام.. خسارة حوثية بشرية ثقيلة خلال أسبوع بالساحل الغربي

اليمن العربي اليمن العربي منذ 9 دقائق
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أفادت مصادر عسكرية، الاثنين 25 نوفمبر /تشرين الثاني 2019، بأن المليشيات الحوثية خسرت نحو 70 عنصراً خلال أسبوع بالساحل الغربي. 

وبينت المصادر، أن أكثر من 19 حوثياً لقوا مصرعهم وجرح أكثر من 50  جراء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع. 

وأفادت مصادر مطلعة بينها مصادر طبية، وصول 11 جثة إلى صنعاء و 38 جريحاً السبت والأحد من جبهة الساحل الغربي تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري. 

فيما استقبلت مستشفيات في الحديدة 8 جثث و 12 جريحا من ذات الجبهة معظمهم في حالة حرجة. 

يشار إلى أن المليشيات الحوثية كثفت خروقاتها للهدنة الأممية وشنت مطلع الأسبوع هجمات ومحاولات تسلل في مديريات الدريهمي وبيت الفقية ( الجاح ) والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة انتهت جميعها بالفشل الذريع وخسائر فادحة على أيادي القوات المشتركة. 

وكانت المليشيات الحوثية أبلغت، نهاية الأسبوع الفائت ، قادت مناطقها العسكرية ومشرفيها سرعة جمع ألف من عناصرها والدفع بهم دون تأخير إلى الساحل الغربي في إشارة إلى استنزاف عناصرها بشكل كبير في هذه الجبهة. 

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أسبوع الغربي بالأرقام بالساحل بشرية ثقيلة حوثية خسارة خلال
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اليمن العربي

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