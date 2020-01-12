بالأرقام.. هل يستحق تشافي خلافة فالفيردي؟ تجربة جوارديولا “الذهبية” تراود مسئولى برشلونة







وخسر الفريق الكتالوني أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة، بعدما كان متقدمًا بهدفين مقابل هدف.







الهزيمة أمام “الروخيبلانكوس” اشعلت فتيل الغضب داخل قلعة “كامب نو”، وتعالت الأصوات المطالبة برحيل المدرب “أرنستو فالفيردي” والتعاقد مع مدرب آخر يكون قادر على تحقيق الإنجازات التي تطمح إليها جماهير “البلوجرانا”.







وتشير كافة التقارير من داخل برشلونة، إلى أن أيام فالفيردي مع الفريق الكتالوني باتت معدودة وأن الموسم الحالي سيكون هو الأخير له على رأس القيادة الفنية للفريق.







وطالب البعض رحيل فالفيردي في الفترة الحالية، لكن دعم اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي ، ورئيس النادي “جوسيب ماريا بارتوميو” يعرقلان تلبية نداء الجماهير.







كما أن برشلونة لا يوجد في سياسته إقالة المدير الفني في نصف الموسم خلال الفترة الماضية مهما كانت النتائج، و كان أخر مرة حدث هذا الأمر كان قبل 17 عامًا، لذلك فإن قرار الإطاحة بالمدرب الحالي يبدو خياراً غير مطروحاً في الوقت الحالي.







و لكن عقب الخروج من كأس السوبر الإسباني، تسببت زيارة مسؤولي برشلونة ل قطر والاجتماع مع أسطورة الفريق السابق “تشافي هيرنانديز” المدير الفني الحالي لفريق السد القطري، في إثارة جدل كبير و الكثير من التكهنات حول إمكانية تولي القائد السابق مسؤولية القيادة الفنية ل العملاق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.







واجتمع إريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، مع تشافي في الدوحة لمدة ساعتين، وأشار البعض أن الاجتماع كان من أجل استطلاع رأيه حول إمكانية قيادة الفريق.







اختيار تشافي لقيادة برشلونة قد يكون منطقيًا من ناحية أنه أحد أساطير النادي ويعرف جيدًا سياسة النادي وطريقة اللعب التي ترضي الجماهير، وقد يكون على علم أيضاً باحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.



القائد السابق للفريق الكتالوني قاد فريق السد وهو على رأس القيادة الفنية للفريق في 18 مباراة في المسابقات المحلية و بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ودعها في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي.







ونجح تشافي في تحقيق الفوز مع السد في 11 مباراة، وتعرض للهزيمة في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وتمكن لاعبو السد من تسجيل 52 هدف واستقبلت شباكهم 34 هدفًا، وتوج مع الفريق بلقب السوبر القطري.







فريق السد تمتع رفقة تشافي بقوة هجومية كبيرة وغزارة تهديفية عالية، لكنه في نفس الوقت عانى بشدة على الصعيد الدفاعي وهو ما يظهر في العدد الكبير من الأهداف التي تلقاها الفريق.







رحيل تشافي عن السد كان متوقعًا عقب الهزيمة القاسية أمام فريق الترجي التونسي بستة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس العالم للأندية، لكن إدارة النادي جددت الثقة في المدرب وفضلت استمراره.







لكن يبدو أنها سترحب برحيله عقب نهاية الموسم حال عدم تحقيقه نتائج أفضل من التي حدثت في الفترة الماضية، وحصد البطولات مع الفريق وأهمها بطولة دوري أبطال آسيا.







تشافي تعرض للعديد من الأزمات منذ توليه قيادة الفريق القطري، الذي لعب لصفوفه عقب رحيله عن برشلونة، وتعرض للعديد من الانتقادات وللهجوم من قبل الجماهير بسبب تذبذب نتائج الفريق.







وتريد إدارة برشلونة باستقدام تشافي لقيادة دفة الفريق فنياً في تكرار تجربة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق، والذي قاد برشلونة لفترة ذهبية تاريخية، واكتسح فيها جميع البطولات.







وتري إدارة برشلونة أن تشافي هو خريج من أكاديمية “اللاماسيا”، ويعرف كافة تقاليد اللعب التي يتمتع بها برشلونة طوال تاريخه.







لكن هل يستحق تشافي هيرنانديز على صعيد الأرقام وما قدمه خلال تجربته التدريبية الأولى أن يكون مرشحًا لقيادة فريق برشلونة في الوقت الحالي؟







وهل سيعيد تشافي لو لتولي المسئولية برشلونة للتتويج مرة أخري ب دوري أبطال أوروبا الغائب عن برشلونة منذ فترة طويلة؟



