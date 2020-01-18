بالأسلحة الثقيلة والولاء للحوثي.. النسي: هكذا يخطط الإصلاح للقضاء على الجنوب

طالب الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، أبناء الجنوب بالاستعداد واليقظة للمخططات التي تحيكها مليشيا الإصلاح الإخوانية، مؤكدًا أن معسكراتهم العسكرية وأسلحتهم هدفها ليس مليشيا الحوثي وإنما ستوجه إلى صدور أبناء الشعب الجنوبي.

وقال “النسي” في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، وتابعها المشهد العربي: “عناصر حزب الإصلاح عندهم معسكرات تدريبية واسلحة متوسطة وثقيلة والتجمعات العسكرية والتدريبات تكون لأهداف واضحة ومحددة”.

وأضاف: “ولأننا نعلم أنهم لم ولن يستهدفون الحوثي فالأكيد أن هدفهم هو الجنوب وسيستهدفونه بكل قوة وشراسة وعلى الجنوبيين أن يستعدون لهذا اليوم ولا يصدقون الكلام الفاضي”.