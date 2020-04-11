اليمن العربي

بالأسماء.. إصابة طفلين بجروح إثر انفجار من مخلفات الحوثية بذوباب

11 أبريل، 2020
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أصيب طفلان بجروح إثر إنفجار جسم من مخلفات المليشيات الحوثية في مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالساحل الغربي.

 

وقالت مصادر محلية إن الطفل “مختار محمد عبده” والطفل”عبدالرحمن مهدي محمد” أصيبا في الأقدام نتيجة إنفجار الجسم الحوثي الذي يشبه القنبلة أثناء مرورهم بجانبه في احدى الطرقات بالمديرية.

 

 وأضافت المصادر أن الطفلين نقلا إلى مستشفى المخأ لتلقي العلاج اللازم.

 

وتواصل مخلفات المليشيات الحوثية التي زرعتها في مختلف الطرقات والشوارع والأحياء السكنية حصد ارواح المواطنين الأبرياء في مناطق الساحل الغربي.

 

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