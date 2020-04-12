اليمن العربي

بالأسماء.. مليشيا الإخوان تعذب المعتقلين بسجون "سقطرى"

13 أبريل، 2020
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أكدت مصادر أن حالة المعتقلين الصحية في سجون مليشيا الإخوان بسقطرى تدهورت بشكل كبير وخاصة في الفترة القليله الماضية، وذلك بسبب التعذيب المستمر لهم، وبحسب ما ذكرت المصادر إن العقيد محمد مرشد أصبح في حالة حرجة، أثر التعذيب الممنهج الواقع عليه من قبل مليشيا الإخوان.

 

وأضافت المصادر أن التعذيب لم يقتصر على العقيد مرشد فقط لكنه هناك العديد من الحالات الحرجة التى لم نتمكن من جمع المعلومات الكاملة عنهم، وهناك إصابة أخري تعرض لها الضابط أحمد مسلم، والذي قامت مليشيا الإخوان الأرهابية بكسر يده أثناء تعذيبه.

 

ودعا أهالي سقطرى والمشائخ والقبائل والشخصيات الاعتبارية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

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