“بالأمس كنت أتجول بين البقر”

مدرب برشلونة الجديد “وعدي الوحيد أن يلعب فريقي جيداً”

AFP

أعلن مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيين بأن الوعد الوحيد الذي يمكن ان يقطعه هو “ان يلعب فريقي جيدا” وذلك خلال تقديمه لوسائل الاعلام الثلاثاء بعد تعيينه خلفا لارنستو فاليفردي في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقال سيتيين (61 عاما) مدرب اشبيلية السابق “وعدي الوحيد هو ان يلعب فريقي جيدا. جميعكم يدرك بانني املك شخصية. هنا، سأتولى الاشراف على فريق يلعب بطريقة جيدة منذ سنوات، ثمة اشياء صغيرة لتغييرها”.

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وكشف بان ما حصل معه “امر لا يصدق، حتى في اجمل الاحلام”. واضاف “بالامس كنت اتنزه بين البقر في قريتي، واليوم انا اشرف على ابرز اللاعبين في احد اكبر الفرق في العالم” مشيرا الى انه احتاج الى “اقل من خمس دقائق” لقبول العرض.

وتابع “تحدثت مع اللاعبين، استعداداتهم للمهمات القادمة مدهشة. لن يكون من الصعب المحافظة على المتطلبات من اجل عدم اهدار نتيجة مباراة كما حصل اخيرا” في اشارة الى تقدم فريقه 2-1 على اتلتيكو مدريد ثم الخسارة 2-3 في نصف نهائي الكأس السوبر الاسبانية التي استضافتها السعودية.

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وعلق رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على تعيين سيتيين بقوله “طريقة سيتيين هي الطريقة التي يحبذها برشلونة: يبحث دائما على الاستحواذ على الكرة، يولي اهتماما كبيرا بالشكل وهذا يتناسب مع رؤيتنا”.

وكشف رئيس النادي الكاتالوني “يمتد عقد سيتيين حتى تموز/يوليو 2022، لكن ثمة انتخابات العام المقبل وبالتالي فان عقده يتضمن بندا يسمح للرئيس الجديد بتغييره اذا شاء”.

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