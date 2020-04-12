المشهد اليمني

بالاسم .. مقتل قائد عسكري كبير في حزب المؤتمر جناح الحوثي بجبهة صرواح

12 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، بينهم قائد عسكري كبير، مصرعهم على أيدي قوات الجيش الوطني، في المعارك الدائرة بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وذكرت مصادر عسكرية وميدانية، أن العميد حيسن محمد مرح، وهو قيادي في حزب المؤتمر الموالي للحوثيين، وقائد مليشيا الحوثي لجبهه صرواح والضيق ونجد العتق، قتل السبت، مع مجموعة من عناصر المليشيات برصاص الجيش الوطني في جبهة صرواح.

وحسب المصادر، فإن العميد “مرح” يُعد من إحدى القيادات العسكرية في النظام السابق – حزب المؤتمر – وقد انظم للحوثيين أثناء سقوط صنعاء بيد المليشيات، في 21 سبتمبر 2014 وينتمي لقبيلة أرحب.

وأكدت، مصرع العميد حسين المرح ومرافقيه في جبهه صرواح “الضيق” – المنطقة الحدودية بين مأرب والبيضاء – وسقوط عدد من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح وأسير بينهم قيادي ميداني بيد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع في جبهة الضيق شمال البيضاء.

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