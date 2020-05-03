بالتزامن مع اعلان حالة ثانية مصابة بكورونا .. اسواق تعز مزدحمة بالمواطنين(صورة)

تداول نشطاء محليين صورة لأهالي مدينة تعز في أسواق المدينة؛ مشيرين إلى أن الأسواق مزدحمة بالمواطنين رغم الإعلان عن إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس.

وقال نشطاء محليين بالتزامن مع إعلان حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا في تعز أسواق تعز مزدحمة بالمواطنين والحياة فيها طبيعية.

ولفت نشطاء محليين ان عدم توخي المواطنين الحذر وعدم التزامهم بالحجر النزلي تعد كارثة كبيرة تهدد حياتهم