بالتزامن مع انكسارهم في مأرب.. الحوثيون يشنوا هجوما واسعا في محافظة الضالع

شنت ميليشيا الحوثي هجوم واسعا على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة والجنوبية في جبهة باب غلق وبتار والجب والفاخر بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وتمكنت وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من التصدي للهجوم وكسره وإلحاق الخسائر الكبيرة بصفوف الميليشيا.

وشهدت جبهات الفاخر مواجهات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بعد أن دفعت المليشيا بكامل ثقلها في معركة واسعة ومتعددة المحاور.

وذكر المصدر، بأن المليشيا تحاول إحراز تقدم بمحورين أساسيين هما “باب غلق، والجُب”، بينما تستخدم باقي محاور الجبهات لتخفيف الضغط على عناصرها وقت احتدام المواجهات التي دائماً ما تعود منها محملة بالقتلى والجرحى، معظمهم من المغرر بهم.

في السياق ذاته ، أكد أركان اللواء 30 مدرع، بمحافظة الضالع، أن مليشيا الحوثي تدفع المغرر بهم إلى محرقة الموت في جبهات الضالع.