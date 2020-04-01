المشهد اليمني

بالتزامن مع انكسارهم في مأرب.. الحوثيون يشنوا هجوما واسعا في محافظة الضالع

1 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

شنت ميليشيا الحوثي هجوم واسعا على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة والجنوبية في جبهة باب غلق وبتار والجب والفاخر بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وتمكنت وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من التصدي للهجوم وكسره وإلحاق الخسائر الكبيرة بصفوف الميليشيا.

وشهدت جبهات الفاخر مواجهات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بعد أن دفعت المليشيا بكامل ثقلها في معركة واسعة ومتعددة المحاور.

وذكر المصدر، بأن المليشيا تحاول إحراز تقدم بمحورين أساسيين هما “باب غلق، والجُب”، بينما تستخدم باقي محاور الجبهات لتخفيف الضغط على عناصرها وقت احتدام المواجهات التي دائماً ما تعود منها محملة بالقتلى والجرحى، معظمهم من المغرر بهم.

في السياق ذاته ، أكد أركان اللواء 30 مدرع، بمحافظة الضالع، أن مليشيا الحوثي تدفع المغرر بهم إلى محرقة الموت في جبهات الضالع.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثيون الضالع انكسارهم بالتزامن في مأرب محافظة مع هجوما واسعا يشنوا

إقرا أيضا

Photo of مصدر مسؤول في جماعة الحوثي يكشف حقيقة إسقاط التحالف كمامات طبية ملوثة بكورونا (صور)

مصدر مسؤول في جماعة الحوثي يكشف حقيقة إسقاط التحالف كمامات طبية ملوثة بكورونا (صور)

1 أبريل، 2020
Photo of تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة لليوم الأربعاء

تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة لليوم الأربعاء

1 أبريل، 2020
Photo of بعد السيطرة على ”اللبنات” الحوثيون يعلنون اقترابهم من معسكر استراتيجي في مأرب

بعد السيطرة على ”اللبنات” الحوثيون يعلنون اقترابهم من معسكر استراتيجي في مأرب

1 أبريل، 2020
Photo of شاهد… جنود في الجيش الوطني ينقذون حياة جريح حوثى ويحملونه على الاكتاف في صرواح 

شاهد… جنود في الجيش الوطني ينقذون حياة جريح حوثى ويحملونه على الاكتاف في صرواح 

1 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق