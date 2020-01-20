بالتعاون مع(بيرسجا)..حماية البيئة تنظم ورشة عمل في عدن خاصة بتقييم النفايات المبعثرة على الشواطئ

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن(بيرسجا) وبرعاية القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي اليوم في عدن ورشة العمل التدريبية الوطنية الخاصة بتقييم النفايات البحرية المبعثرة على الشواطىء.

وتتناول أنشطة الورشة التي تستمر يومين النفايات البحرية المبعثرة وتأثيراتها وإدارة النفايات الصلبة ودور حماية البيئة في إدارة النفايات البحرية ودور المجلس المحلي في عدن ممثلا بصندوق النظافة والتحسين في جمع والتخلص من النفايات الصلبة وطرق مسح النفايات المبعثرة على الشواطىء ونتائج المسح الميداني لتقييم النفايات المبعثرة في الجمهورية اليمنية.

ويشارك في الورشة 32 مندوبا يمثلون ديوان الهيئة العامة لحماية البيئة وفروعها في عدن ولحج وأبين وجامعة عدن وعلوم البحار والثروة السمكية وصندوق نظافة وتحسين عدن ومحمية الحسوة والجمعيات الأهلية والجهات ذات العلاقة بالبيئة.

وفي افتتاح الورشة ألقى وكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار ناصر العولقي كلمة قال فيها: نحن بحاجة إلى تكوين مثلث عمل أحد أضلاعه الجهد الحكومي ممثلا بوزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة ودورهما إرشادي وتوعوي وبمشاركة (بيرسجا) والضلعين الآخرين جهد السلطات المحلية وصناديق النظافة والتحسين اللذين يشكلان الذراع التنفيذي ويقومان عمليا بواجب تنظيف الشواطىء والسواحل والحفاظ على جمالها وألقها.

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لبعثرة النفايات هو السلوكيات الخاطئة والسلبية للمجتمع خصوصا في زمن الحرب علاوة على سوء جودة التخلص من تلك النفايات وإدارتها من قبل المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة المياه والبيئة اهتمت بتوصيات الورشة الخاصة بالمحميات الطبيعية المنعقدة الأسبوع الماضي وتم تشكيل لجنة وفريق عمل للبناء عليها وتنفيذها.

وأكد المهندس عمار العولقي في ختام كلمته على أن الوزارة والهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة الإقليمية(بيرسجا) ستهتم وتتشارك مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ مخرجات هذه الورشة والانتقال عمليا إلى الشواطىء والسواحل في عدن وباقي سواحل الجمهورية اليمنية لتنظيفها وإظهارها بالمظهر الجميل واللائق، لافتا إلى أن عدن ستكون نقطة الانطلاق.

من جانبه استعرض منسق برنامج النفايات الساحلية وتقييم المحميات البحرية في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن(بيرسجا) د. زاهر عبده الأغوان في كلمة له نبذة تعريفية مختصرة عن الهيئة ومهامها وأهدافها وأعضائها، وقال: إن فعالية هذه الورشة تأتي ضمن البرنامج الإقليمي للنفايات البحرية الذي يستهدف رفع مستوى الوعي البيئي تجاه المخاطر التي تتعرض لها السواحل والشواطىء في دول الإقليم وتعزيز القدرات والخبرات الوطنية في كيفية تقييم النفايات المبعثرة على البيئة البحرية.

من فضل عبدالله الحبيشي



