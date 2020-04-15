عدن الغد

بالتعاون مع عدد من المبادرات الشبابية .. تحديث للتنمية تنفذ حملة مجتمعية للتوعية من فيروس الكورونا في الشيخ عثمان

16 أبريل، 2020
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بالتعاون مع عدد من المبادرات الشبابية .. تحديث للتنمية تنفذ حملة مجتمعية للتوعية من فيروس الكورونا في الشيخ عثمان

كاستجابة إنسانية عاجلة،وبالتعاون مع عدد من المبادرات الشبابية نفذت مؤسسة تحديث للتنمية بالشراكة مع مؤسسة H. D. F، وبالتعاون مع المجلس الشبابي / المنصورة حملة مجتمعية للتوعية والوقاية من فيروس الكورونا” في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، بالتعاون مع اتحاد شباب الممدارة ومؤسسة معارف الإنسانية التنموية ومبادرة ايادي السلام ومبادرة شباب فاعل ومجلس نساء عدن.
ونفذت الحملة المجتمعية، للتوعية والوقاية من فيروس الكورونا في محافظة عدن ، حيث تم تنفيذ نزول ميداني للتوعية وتوزيع البروشورات والملصقات التوعوية، لرفع وعي المواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس الكورونا في الاحياء الشعبية والمناطق الحيوية والشوارع الرئيسية في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالشراكة مع المجلس الشبابي / المنصورة وعدد من المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في المديرية.
كما يصاحب النزول الميداني، تنفيذ حملات إعلامية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لرفع وعي الناس حول الوقاية من فيروس الكورونا.
الجدير بالذكر ان هذه الحملة المجتمعية تأتي كاستجابة انسانية عاجلة لتوعية المجتمع لمواجهة جائحة الكورونا التي تحصد ارواح الناس في كثير من بلدان العالم. والتي نفذتها مؤسسة تحديث للتنمية بالشراكة مع مؤسسة H. D. F، في مديريات : خورمكسر، المعلا ، التواهي، الشيخ عثمان، البريقة، والمنصورة، كما سيتم تنفيذها في باقي مديريات محافظة عدن بالتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات والتعاون مع عدد من المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في عدن.

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