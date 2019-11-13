المشهد العربي

بالتفاصيل.. انتقالي المهرة يعقد اجتماعه الدوري الثاني لشهر فبراير

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 39 دقيقة
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شهدت محافظة المهرة، اليوم الأربعاء، انعقاد الاجتماع الدوري الثاني لشهر فبراير للهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة وذلك برئاسة حسّان مهدي نائب انتقالي المهرة.
وناقش الاجتماع، تطورات الأوضاع الراهنة في المحافظة والتي تنذر بكارثة في حال عدم احتوائها، خاصة التحركات المشبوهة للمدعو أحمد الميسري، تحت حماية مليشيات معروف ولاءاتها وانتمائها وأجندتها.
وأقر الاجتماع، وضع برنامج تصعيدي تحت عنوان”المهرة ترفض تواجد الميسري”، داعية كافة الجماهير إلى المشاركة الفعالة لضمان أمن واستقرار المحافظة، ولتجنيبها الانزلاق في مربع العنف والفوضى.
كما وقف الاجتماع أمام المحضر السابق ومستوى تنفيذ الأنشطة المُقرة فيه، والصعوبات والمعوقات التي اعترضت تنفيذ بعض الأنشطة والحلول اللازمة لتجاوزها.
وخلال كلمته، أشاد حسّان مهدي بالدور الكبير الذي يبذله أعضاء الهيئة لتنفيذ الأنشطة الميدانية.

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