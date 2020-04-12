بالتفاصيل..عرض سعودي جديد لـ (التش)

السودان اليوم :

قالت مصادر عالية الثقة ان لاعب المريخ التش اقترب بنسبة كبيرة الي خوض تجربة احترافية في المملكة العربية السعودية عقب انتهاء عقده مع المريخ هذا الموسم وكشف تفاصيل سعودية ان اتصالات قبل عدة اشهر بين،نادي سعودي معروف ولاعب المريخ احمدحامد التش تكللت بالاتفاق الكامل لكن ظروف فايروس كورونا الذي اجتاح العالم تسبب في عدم ظهور للعلن ..وقالت المصادر ان العرض مغري جدا وقاده احد وكلاء اللاعبين المعروفين،الجدير بالذكر ان اللاعب ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي وان رئيس تنظيم فجر الغد في الهلال اعلن عن ضمه لكشوفات الازرق.