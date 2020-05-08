بالتنسيق مع مدير مكتب الصحة بالبريقة.. تشكيل لجنة طبية تعمل ضمن حملة إنقاذ وطوارئ صلاح الدين



شكلت حملة إنقاذ وطوارئ صلاح الدين بمديرية البريقة محافظة عدن الجمعة الموافق 8/ 5/ 2020م لجنة طبية تابعة للحملة تعمل على رفع وحصر وإحصاء بأسماء الحالات التي تعاني من الحميات بكشوفات يومية مع توضيح أعراض المرض ، وفي حال وجود أكثر من حالة في البيت الواحد سيتم التواصل مع الجهات المختصة وفرق الترصد الوبائي التابع لمكتب الصحة للتأكد من حالة المرضى ونوعية المرض، وسيقومون بعملية رش وتعقيم اضافية ورش للمنازل التي انتشرت فيها تلك الحميات.

جاء ذلك عند ازدياد حالات المرضى بالحميات في منطقة صلاح الدين حيث بلغت الحالات خلال اليومين الماضيين بأكثر من أربعين حالة مصابة بالحميات وأغلبها حمى الضنك والملاريا ، ما اضطر بأعضاء الحملة لتشكيل لجنة طبية تعمل وتساعد على تسهيل وحصر تلك الحالات بالتنسيق مع مكتب الصحة بمديرية البريقة ممثلا بالدكتور فهد عبدالقوي الذي قام بمعية رئيس الحملة الاخ اكرم المسلمي بزيارة الى العيادات والمستوصفات الخاصة في منطقة صلاح الدين والتوصل مع القائمين عليها والمختبرات الطبية فيها بتزويد اللجنة الطبية باعداد المرضى الوافدين اليها، وكذلك لتفعيل دور مستشفى صلاح الدين والعيادة الصحية في المنطقة.

الجدير بالذكر ان حملة انقاذ وطوارئ صلاح الدين تشكلت بمنطقة صلاح الدين بالبريقة وتقوم على شفط مياه الامطار الراكدة منذ هطولها مؤخرا وبجهود أبنائها الذاتية، كما قامت الحملة مؤخرا بحملات رش ضبابي ورذاذي في المنطقة للقضاء على البعوض الناقل لتلك الحميات والامراض الفتاكة كالملاريا وحمى الضنك والمكرفس، في ظل غياب السلطة المحلية في المديرية خلال الفترة السابقة.

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