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بالتنسيق مع منظمة الفاو.. مكتب صحة الحيوان بأبين يدشن حملة فحص الاغنام والماعز في مديرية أحور

5 أبريل، 2020
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بالتنسيق مع منظمة الفاو.. مكتب صحة الحيوان بأبين يدشن حملة فحص الاغنام والماعز في مديرية أحور

دشن مكتب صحة الحيوان اليوم السبت حملة فحص الاغنام والماعز في عدد من قرى مديرية احور بمحافظة ابين
وقام فريق من مكتب صحة الحيوان م/ابين بعمل مسح الأغنام والماعز بأخذ عينات دم لفحصها بالمختبر المركزي وذلك للتأكد من الإصابة بالأمراض وضم الفريق د ناصر عكف  المهندس خالد باثعلب
وكان في استقبالهم الاستاذ علي درويش مدير مكتب الزراعة والري في المديرية حيث رافقهم للقرى المستهدفة من المسح
وتأتي عملية المسح بتمويل من الفاو بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري

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