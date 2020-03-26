المشهد العربي

بالجنوب انتصرت عاصفة الحزم.. الذاكرة الشعبية تزهو بالقوات الجنوبية

26 مارس، 2020
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دشن مغردون متهمون بالشأن الجنوبي، اليوم الخميس، بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لعاصمة الحزم، هاشتاج ‎”بالجنوب انتصرت عاصفة الحزم”.

واستذكروا دور القوات الجنوبية، في مساندة قوات التحالف العربي، في مواجهة العدوان الحوثي، والبطولات المتواصلة في جبهات شمال الضالع.

وعبروا عن امتنانهم لتضحيات القوات الجنوبية، في سبيل الدفاع عن الوطن، ضد عدوان مليشيا الحوثي، والتنظيمات الإرهابية.

وشددوا على أن أمن واستقرار الجنوب خط أحمر والدفاع عن الجنوب من الاحتلال والإرهاب واجب مقدس.

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