المشهد اليمني

بالذبح من قبل طارق عفاش والشرعية .. الحوثيون يهددون وبرهبون عناصرهم

19 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

هددت مليشيا الحوثي عدد كبير من العناصر التابعة لهم واقارب عدد من قتلاهم وجرحاهم بأن طارق عفاش والشرعية سيقومون بذبحهم في حال انتصارهم بهدف حثهم على الصمود والقتال مع المليشيا .

وقالت مصادر مقربة من هؤلاء العناصر ” للمشهد اليمني ” اليوم الخميس أن تحذيرات من القيادات بأن هناك كشوفات لدى طارق عفاش في إشارة إلى العميد طارق محمد عبد الله قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية والشرعية بأسماء الأسر التي وقفت مع الحوثي او احد من أقاربهم لكي يتم ذبهم .

وأكدت المصادر أن بعض هؤلاء أخذوا هذه التهديدات على محمل الجد وتحركوا للجبهات وهو ما يكشف جهل بعض أبناء القبائل ودجل ومكر المليشيا .

الجدير بالذكر أن الأغلبية رفضوا ذلك ويعرفون أن من سيذبحهم هو الحوثي في الجبهات وأن الشرعية والقوات التابعة لها هي تهدف إلى تحرير الشعب اليمني من ظلم وطغيان المليشيا وليس ذبحهم كما يزعموا الحوثيين .

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