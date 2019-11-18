بالصور.. اشتباكات عنيفة بدار سعد في عدن

أفادت مصادر أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وقعت مساء اليوم الأحد، في مديرية دار سعد بالعاصمة عدن.

وأضافت المصادر أن أطقم أمنية توجهت صوب إحدى مناطق دار سعد، قبل أن يسمع دوي إطلاق نار شديد.