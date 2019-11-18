المشهد العربي

بالصور.. اشتباكات عنيفة بدار سعد في عدن

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 8 دقائق
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أفادت مصادر أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وقعت مساء اليوم الأحد، في مديرية دار سعد بالعاصمة عدن.

وأضافت المصادر أن أطقم أمنية توجهت صوب إحدى مناطق دار سعد، قبل أن يسمع دوي إطلاق نار شديد.

ولفتت إلى أن الاشتباكات اندلعت في منطقة نمر 6 بدار سعد خلال قيام قوات الأمن بمداهمة موقع لمطلوبين.

وأشارت إلى أن الاشتباكات امتدت بين مربع زهرة خليل بالدار والمحاريق والكود العثماني والسيلة، مبينةً أن مسلحين يقومون بإطلاق الرصاص تجاه المنازل في محاولة للهرب من الأمن.

وبّينت أن قوات الحزام الأمني قامت بعملية انتشار واسع في مربعات مديرية دارسعد التي شهدت الاشتباكات.

وشددت على أن القوات سيطرت على الوضع وتجري عملبة تمشيط ومداهمة للمربعات السكانية التي شهدت الاشتباكات للقبض على بعض المسلحين.

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اشتباكات بالصور بدار سعد عدن عنيفة في

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