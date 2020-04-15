بالصور.. حريق سوق زبيد المركزي الوجه الآخر للجائحة الحوثية المدمرة

@ زبيد، نيوزيمن، حسام بكري:

الحديدة

2020-04-15 16:47:30

تسبب الحريق الذي اندلع في سوق زبيد بالحديدة، مساء الثلاثاء، بأضرار مادية كبيرة وفقد العشرات مصادر الدخل وأعمالهم، وتكفل المواطنون بجهود شخصية في أعمال ومحاولات إطفاء النيران، وسط غياب تام لدور السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

اندلع حريق هائل، مساء الثلاثاء، في أحد أسواق مديرية زبيد جنوب محافظة الحديدة، وتسبب بأضرار مادية كبيرة في المحال التجارية والبسطات.

وقالت مصادر محلية: إن حريقا هائلا نشب في السوق المركزي الواقع شمال المديرية، والتهم عددا من المحال التجارية مع عدد من البسطات التابعة للباعة المتجولين وغيرها من البسطات والكافتيريا، وخلف أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات.

وأكدت المصادر أن جزءا كبيرا من الجهة الجنوبية للسوق احترق بالكامل وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء المديرية، وهرع المواطنون لإطفاء الحريق الذي استمر لأكثر من ساعة، وقاموا بالإطفاء بإمكانيات بسيطة من المياه، لكن دون جدوى.

وأشارت المصادر إلى أن مديرية زبيد هي إحدى المدن التهامية التاريخية والقابعة تحت سيطرة الحوثيين، فيما يتواجد فيها مشرفون حوثيون هم من يديرون المديرية مالياً وإدارياً ولم يكن لهم أي دور في إطفاء الحريق الذي التهم محلات المواطنين الذين يبحثون عن لقمة عيشهم في ظل وجود المليشيات الحوثية التي تواصل النهب والإثراء وتحصيل الإتاوات وتحميل المواطنين الأعباء دون أي دور خدمي أو مردود من أي نوع.