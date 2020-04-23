المشهد العربي

بالصور.. رفع الجاهزية القتالية للقوات الجنوبية في سقطرى

23 أبريل، 2020
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المشهد العربي – سقطرى:

وجه الشيخ رأفت إبراهيم علي الثقلي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، القوات الجنوبية برفع الجاهزية القتالية.

وعبر خلال تفقده اليوم الخميس، الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجنوبية في الأرخبيل، عن تقديره لمنتسبي القوات الجنوبية، مشيدا بروحهم الوطنية وعزيمتهم في حماية جزيرتهم سقطرى ووطنهم الجنوب.

وشدد على أهمية الانضباط والالتزام لتكون القوات الجنوبية في سقطرى نخبة ونموذجا يحتذى به، مؤكدا اعتزامه مواصلة السير على خطى القيادة السابقة للقيادة المحلية في رعاية القوات وتوفير احتياجاتها.

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الجاهزية الجنوبية القتالية بالصور رفع سقطرى في للقوات

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