بالصور..لحج انتشار واسع للحفريات تتسبب بحوادث يومية



لحج ..محمد السلامي

تنتشر الحفريات في الطرق الرئيسية والفرعية بلحج وهي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث وفي مقدمتها حوادث الانقلاب الذي ادت الى خسائر في الارواح والممتلكات.

ومن بين هذه الطرق الذي تنتشر فيها الحفريات الطريق الرئيسي عدن -لحج عند منطقة الصمصام بالقرب من ديوان محافظة لحج وطريق عدن – الحوطة لحج عند منطقة هران وطريق صبر – الوهط بتبن الذي تاكلت بحكم مرور القاطرات والشاحنات الكبيرة وتحول هذا الخط من طريق فرعي الى خط دولي يربط بعض المحافظات ببعضها البعض.

ولم تحظى هذه الطرق وغيرها باعمال الصيانة منذ عشرات السنين على الرغم من وجود موازنة لصيانة الطرق واعادة تاهيلها من جديد الامر الذي ادى الى انتشار الحفر فيها ونتج عنها حوادث مرورية تتسبب كل يوم بوجود الوفيات والاصابات بين المواطنين بالاضافة الى الخسائر المادية للاليات والمركبات الذي تكون فريسة هذه الحفر والمطبات المنتشرة وتؤدي الى انقلابها او تصادمها في معظم الاحيان.