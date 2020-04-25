عدن تايم

بالصور.. محتجون يحرقون الاطارات في الشحر بحضرموت احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء

26 أبريل، 2020
0
بالصور.. محتجون يحرقون الاطارات في الشحر بحضرموت احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء


حضرموت/ خاص

اقدم محتجون في مدينة الشحر بساحل حضرموت على قطع عدد من الطرق بالاطارات المشتعلة احتجاجا على استمرار تدهور خدمة الكهرباء.

وقال محتجون لمراسلنا ان خروجهم للشوارع وتعطيل حركة سير المركبات يأتي كردة فعل على استمرار تجاهل السلطات المحلية لانقطاع الكهرباء عن منازلهم لساعات طويلة.

وتعيش مدن ساحل حضرموت تدهورا كبيرا في خدمات الكهرباء على الرغم من تأكيد المحافظ البحسني ان إدارته المحلية قامت بتوفير كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احتجاجا الاطارات الشحر الكهرباء بالصور بحضرموت تردي خدمة على في محتجون يحرقون

إقرا أيضا

Photo of الرجل الثاني في محطة الحسوة يؤكد عودة التوليد الكهربائي لمحطة مياه مدينة الشعب

الرجل الثاني في محطة الحسوة يؤكد عودة التوليد الكهربائي لمحطة مياه مدينة الشعب

26 أبريل، 2020
Photo of هام- الانتقالي يعلن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب

هام- الانتقالي يعلن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب

26 أبريل، 2020
Photo of توزيع مواد غذائية وايوائية لألف اسرة متضررة بعدن

توزيع مواد غذائية وايوائية لألف اسرة متضررة بعدن

26 أبريل، 2020
Photo of عاجل بالصور/ انتشار عسكري كثيف في عدن فور اعلان الانتقالي حالة الطوارئ

عاجل بالصور/ انتشار عسكري كثيف في عدن فور اعلان الانتقالي حالة الطوارئ

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق