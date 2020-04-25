بالصور.. محتجون يحرقون الاطارات في الشحر بحضرموت احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء



حضرموت/ خاص

اقدم محتجون في مدينة الشحر بساحل حضرموت على قطع عدد من الطرق بالاطارات المشتعلة احتجاجا على استمرار تدهور خدمة الكهرباء.

وقال محتجون لمراسلنا ان خروجهم للشوارع وتعطيل حركة سير المركبات يأتي كردة فعل على استمرار تجاهل السلطات المحلية لانقطاع الكهرباء عن منازلهم لساعات طويلة.

وتعيش مدن ساحل حضرموت تدهورا كبيرا في خدمات الكهرباء على الرغم من تأكيد المحافظ البحسني ان إدارته المحلية قامت بتوفير كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم.