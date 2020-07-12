عدن 24

بالصور.. مدير شرطة سقطرى يقف على سير عمل تجهيز مبنى الأقسام الأمنية في المحافظة

12 يوليو، 2020
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عدن24-خاص
وقف مدير عام شرطة محافظة أرخبيل سقطرى العميد أحمد سعد القدومي، اليوم الأحد، على سير عمل تجهيز مبنى الأقسام الأمنية.
وتعرف العميد القدومي، على أهم الصعوبات التي يواجهها مكتب الأحوال والسجل المدني، في ظل نقص بعض الإمكانيات التي يتطلبها مكتب الأحوال والسجل المدني؛ لإصدار الشهادات والوثائق الثبوتية التي يحتاجها المواطن السقطري.
ووجه العميد القدومي، بسرعة استكمال وتجهيز مبنى الأقسام بكامل المعدات، مع استمرار عمل مكتب الأحوال المدنية والهجرة والجوازات حتى يتم تجهيز المبنى.
وأكد حرص قيادة الإدارة المحلية لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، على توفير متطلبات منتسبي الشرطة والأقسام كافة.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال العمل بمكتب الأحوال والسجل المدني، مع مواصلة صرف الشهادات والبطاقات للمواطنين.
وأشاد القدومي، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعمها المستمر بكافة المجالات والقطاعات الملموسة على أرض الواقع، وخاصةً تجهيز مبنى الأقسام، وتوفير كافة المتطلبات الأمنية.

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