عدن تايم

بالصور..مدير عام صيرة يفي بتنفيذ قرار إنتشال حطامات هياكل السيارات

26 ديسمبر، 2019
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شرعت قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة بتنفيذ قرار اتخذته لانتشال حطامات هياكل السيارات من الطرق والشوارع الرئيسة بالمديرية وشكلت عائقا امام المارة وحركة سير المركبات.
وسجلت الحملة ارتياح كبير في اوساط اهالي المديرية وخاصة منطقة انطلاقتها بشعب العيدروس حيث تمتد اليوم الخميس الى بقية الاحياء والشوارع والطرق العامة.

وكان لقاء عقد الثلاثاء بمديرية صيرة بمحافظة عدن أقر تنفيذ حملة احتجاز السيارات الغير مرقمة وفرض نظام الغرامات على السيارات المخالفة بالمديرية ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وناقش اللقاء الذي ضم مدير عام المديرية خالد سيدو، ومدير شرطة السير بمحافظة عدن العقيد جمال ديان، ومدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية جمال محمد، وأركان حرب اللواء الخامس دعم واسناد عواد النوبي، والمشرف العام على الأسواق بالمديرية سعيد الكثيري، آلية رفع هياكل السيارات التالفة من أسواق وشوارع المديرية.

وخلال اللقاء أكد سيدو، استمرار حملة تنظيم حركة السير والأسواق التي حظيت بارتياح وتفاعل المواطنين بالمديرية وايقاف المخالفين الذين تسببوا بإزدحام الطرقات وعرقلة حركة المواطنين بالمديرية والسعي لجعل مديرية صيرة نموذجا مشرفا يقتدى به الجميع.

من جانبه شدد ديان، على أهمية توجه جميع ملاك السيارات الغير مرقمة إلى إدارة شرطة السير بعدن لترقيم سياراتهم حتى لا يتم احتجازها كونها تعد مخالفة للقانون.. مشيرا إلى تسهيل عملية الترقيم من خلال زيادة عدد العاملين على اجراءات الترقيم وتمديد وقت العمل المحدد لعملية الترقيم.

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