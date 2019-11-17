بالصور.. مسؤول بتعز يكرم الفرق المشاركة في المركز الصيفي لكرة القدم

اختتم، المركز الصيفي للفرق الشعبية لكرة القدم، التي نظمها النادي الأهلي بإشراف مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز، وبرعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان.

وشهد حفل ختام المركز على ملعب النادي الأهلي بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي وشخصيات رياضية واجتماعية.

وشارك في المركز 73 فريقا بقوام 876 لاعبا في الفئات العمرية الثلاث ناشئين، أشبال، براعم، واستمرت التصفيات لأكثر من شهرين .

وكرم وكيل أول المحافظة ومدير عام مكتب الشباب ورئيس نادي الأهلي الفرق الفائزة واللاعبين البارزين خلال تصفيات البطولة الكروية، إلى جانب تكريم اللجنة المنظمة واللجان الفنية والتحكيمية.

وأشاد وكيل أول محافظة تعز بالمركز الصيفي والإقبال الكثيف الذي حققه في صفوف الفئات العمرية، مؤكدا أهمية المراكز الرياضية والثقافية في تنشئة الأجيال وصقل قدراتها وتحفيز مواهبها المختلفة.

وأكد المخلافي أن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا بالشباب والفئات العمرية الناشئة في مختلف المجالات، لبناء جيل مؤثر وقادر على صناعة الإنجازات على مختلف المستويات والنهوض بالمجتمع ووعيه وقدراته.

من جانبه قال مدير عام مكتب الشباب والرياضة ايمن المخلافي ،أن المركز الصيفي لكرة القدم حقق نجاحا كبيرا بعدد الفرق واللاعبين المشاركين في المركز، مؤكدا أنه استهدف الفئات العمرية الناشئة بهدف تأهيل قدراتها وصقل مواهبها وبناء جيل موهوب ورافد لكرة القدم لأندية محافظة تعز والمنتخيات الوطنية.

وأوضح أيمن المخلافي أن حفل ختام المركز تأخر نظرا للإقبال الكبير للفرق واللاعبين على المركز من جميع مناطق المحافظ، مضيفا أن المركز كان مقتصرا على فئة البراعم فقط قبل أن تضاف إليهما فئتي الناشئين والأشبال مع الإقبال الكثيف فيهما، شاكرا دعم وزير الشباب والرياضة ومحافظ تعز ودروهما في إنجاح المركز.