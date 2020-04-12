كريتر سكاي

بالصور.. مسلحون يلاحقون قاضي في تعز

12 أبريل، 2020
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بالصور.. مسلحون يلاحقون قاضي في تعز
كريتر سكاي/خاص:

أبلغ مصدر مقرب من قاضي محكمة في تعز وسط البلاد “كريتر سكاي ” عن ملاحقة القاضي منصور القباطي.

ولفت بالقول سيارة حبة عليها مجموعة مسلحين تلاحق تحركات القاضي منصور القباطي.

وواصل قائلا ابلغنا نادي قضاة تعز بتعقب مستمر من قبل سيارة حبة عليها مجموعة مسلحين تلاحق تحركات القاضي منصور القباطي . 

واشار نحمل كامل المسؤولية قيادة المحور وقيادة اللواء ١٧٠  لاي اعتداء يطال القاضي القباطي.

واختتم قائلا نحمل محافظ المحافظة ومدير امن المحافظة مسؤولية تخاذلهم وعدم توفير الحماية للقاضي والقاء القبض على الجناة  في الوقائع السابقة .

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بالصور تعز في قاضي مسلحون يلاحقون

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