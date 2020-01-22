بالصور.. نافذ يغلق شارع عام منذ شهر في المنصورة بعدن



عدن تايم/ خاص

يواصل نافذ اغلاق شارع عام منذ شهر في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

وشكا اهالي حي وديع حداد بمديرية المنصورة من اقدام نافذ على اغلاق الشارع المقابل لسوق القات وثانوية النعمان، منذ شهر مما يتسبب بازدحام خانق طوال فترة الظهيرة بسبب الاقبال الكبير على سوق القات ما يصعب وصولهم الى منازلهم.

واستغرب الاهالي صمت السلطة المحلية في مديرية المنصورة على هذه الاعمال، محذرين من وجود تواطؤ من قبل الجهات المعنية مع النافذ وسط مخاوف من ان يكون الاغلاق مقدمة لتوسعه بالبناء في الشارع.