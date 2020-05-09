بالصور..وصول مساعدات طبية إماراتية لعدن

وصلت اليوم الجمعة مساعدات طبية مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى مدينة عدن بعد وصولها مساء امس الى ميناء المخا لمكافحة جائحة كورونا للعاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها.ووصلت الى المدينة شاحنات محملة ب١٢٠ طن من المساعدات وكان في استقبالها الدكتور عبدالناصر الوالي والدكتورة سعاد الميسري مديرة المخازن الطبية.

وقد عبر الدكتور الوالي عن شكره وامتنانه الكبير لدولة الامارات والتي ليس بغريب عليها دعم بلادنا والوقوف الى جانبا في أزماتنا على هذه المساعدات التي ستساهم في الحد من انتشار الاوبئة والامراض.كما شكرت الدكتورة سعاد الميسري دولة الامارات على هذه المساعدات التي قدمتها لعلاج المرضى في المحجر الصحي وايضا الاوبئة المنتشرة في المدينة مؤخرا بسبب مياه الامطار .وتعد هذه الدفعة الاولى من الدعم الطبي المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة لعدن والمحافظات المجاورة وهناك دفعات اخرى في الايام القادمة.*من نبيل القعيطي

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