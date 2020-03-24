عدن تايم

بالصور_ تلف كميات هائلة من علاجات لمرضى السرطان في عدن

24 مارس، 2020
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عدن تايم / خاص :

علمت “عدن تايم” ان مستشفى الامل بالبريقة والذي تقرر ان يكون مقرا للحجر الصحي الاولي في العاصمة عدن يختزن كميات هائلة من الأدوية والعلاجات الخاصة بمرضى السرطان تقدر بملايين الريالات تعرضت للتلف وأخرى جرى تهريبها الى تعز وضبطت قوات الحزام الأمني حالتي تهريب من المركز في الفترة القليلة الماضية.

ومن بين الكميات الهائلة من العلاجات مقدمة من الهلال الاحمر الاماراتي.

وتعد هذه الظاهرة من الظواهر التي تعكس غياب الرقابة على المنشئات والمراكز العلاحية ومخازنها من جانب وزارة الصحة العامة.

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السرطان بالصور تلف عدن علاجات في كميات لمرضى من هائلة

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