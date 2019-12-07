بالطم وبالسلاح .. شاهد مشرف حوثي يعتدي على مالك محطة بترول في إب بعد ان رفض التعبئة له بدون مقابل

اقدمت عصابة من مشرفي جماعة الحوثي بالاعتداء المسلح وفي وضح النهار على محطة وقود والعاملين فيها بمحافظة إب.

وبحسب فيديو حصل عليه “المشهد اليمني” يظهر كيف اعتدى مشرف حوثي يدعى اياد الابيض على احد مالك محطة بترول في سايلة جبلة بمحافظة إب واسمه سلطان العرومي بعد ان رفض التعبئه لسيارته بالوقود وبدون مقابل.

وقال شهود عيان ان المشرف الحوثي طلب من مالك المحطة التعبئة وبالقوة وبدون مقابل وعندما رفض قام بلطمه والشروع في قتله بمساعدة افراد مسلحين تابعين لعصابته مما اثار الرعب والهلع في الشارع وفرار المتواجدين .

وتعتبر هذه الحادثة واحدة من العديد من الحوادث والانتهاكات لمشرفي الحوثي للمواطنين اليمنيين االذين لم يتركوا احدا الا وطاله أذاهم وإذلالهم , في ظل نظرية متخلفة لا ترى الاخرين مجرد كائنات لا تستحق الاحترام ولا الحياة.