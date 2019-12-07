المشهد اليمني

بالطم وبالسلاح .. شاهد مشرف حوثي يعتدي على مالك محطة بترول في إب بعد ان رفض التعبئة له بدون مقابل

7 ديسمبر، 2019
0
المشهد اليمني

اقدمت عصابة من مشرفي جماعة الحوثي بالاعتداء المسلح وفي وضح النهار على محطة وقود والعاملين فيها بمحافظة إب.

وبحسب فيديو حصل عليه “المشهد اليمني” يظهر كيف اعتدى مشرف حوثي يدعى اياد الابيض على احد مالك محطة بترول في سايلة جبلة بمحافظة إب واسمه سلطان العرومي بعد ان رفض التعبئه لسيارته بالوقود وبدون مقابل.

وقال شهود عيان ان المشرف الحوثي طلب من مالك المحطة التعبئة وبالقوة وبدون مقابل وعندما رفض قام بلطمه والشروع في قتله بمساعدة افراد مسلحين تابعين لعصابته مما اثار الرعب والهلع في الشارع وفرار المتواجدين .

وتعتبر هذه الحادثة واحدة من العديد من الحوادث والانتهاكات لمشرفي الحوثي للمواطنين اليمنيين االذين لم يتركوا احدا الا وطاله أذاهم وإذلالهم , في ظل نظرية متخلفة لا ترى الاخرين مجرد كائنات لا تستحق الاحترام ولا الحياة.

الوسوم
إب التعبئة ان بالطم بترول بدون بعد حوثي رفض شاهد على في له مالك محطة مشرف مقابل وبالسلاح يعتدي

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. هجوم لقوات العمالقة والمقاومة على مواقع مليشيا الحوثي في الزاهر

البيضاء.. هجوم لقوات العمالقة والمقاومة على مواقع مليشيا الحوثي في الزاهر

7 ديسمبر، 2019
Photo of ”أم صابر” تسرد قصة ابنه الشاحب في سجون الحوثيين وجرائم التعذيب فيها

”أم صابر” تسرد قصة ابنه الشاحب في سجون الحوثيين وجرائم التعذيب فيها

7 ديسمبر، 2019
Photo of مسؤول يدعو لإنهاء العلاقة مع من يردد صفات ”العفشنة والأخونة”

مسؤول يدعو لإنهاء العلاقة مع من يردد صفات ”العفشنة والأخونة”

7 ديسمبر، 2019
Photo of عدن .. ارتفاع وتيرة المواجهات بين قوات الإنتقالي وقوات هادي

عدن .. ارتفاع وتيرة المواجهات بين قوات الإنتقالي وقوات هادي

7 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق