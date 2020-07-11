بالفيديو.. إزالة عدد من المعامل الصناعية المخالفة في منطقة “الدرين” بعدن

دكَّـت اليوم السبت حملة إزالة العشوائيات التي يرعاها الأستاذ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة العديد من “الورش” الصناعية غير المرخصة في منطقة الدرين بحضور القائد كمال الحالمي قائد الحزام -قطاع المنصورة-.

وهدَّمت حملة إزالة التعديات معامل صيانة السيارات، وصناعة الـ”ألمونيوم” وكذا الحديد بلا هوادة وذلك بعد أن أنذرهم فريق قسم العوائق والمخالفات في مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة بضرورة رفع تلك المباني غير القانونية.

وفي هذا الصدد أشار القائد كمال الحالمي قائد الحزام الأمني في قطاع المنصورة إلى أن تلك الورش تسحب الكثير من الكيلوات بل والميجات من كهرباء العاصمة عدن مسببة بذلك عجزاً في توليد التيار الكهربائي يعاني منه المواطنون في منازلهم والذين ليس لهم حول ولا قوة، وكذا المصلون في مساجدهم، والمرضى في مستشفياتهم، وغيرهم من شرائح المجتمع.

ولفت قائد كتيبة الاحتياط الثانية إلى أن معظم تلك المعامل الصناعية تستهلك تيارات كهربائية عالية لتشغيل محركاتهم وآلاتهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفاقد في الكهرباء عوضاً عن أنهم يملكون مولدات كهربائية ضخمة لتشغيل معداتهم عند انقطاع التيار الكهربائي وهذا ما يحز في النفس عندما يعيش معظم الناس بدون كهرباء ولا يملكون قيمة شراء المولدات.

ودعا قائد الحزام الأمني -قطاع المنصورة- مُـلاك تلك المعامل غير المرخصة إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية في مزاولة مهنتهم لكسب لقمة عيشهم تحت مظلة القانون.

وفي موازاة ذلك وأثناء سير عمل حملة إنهاء مظاهر العشوائيات أوقف القائد كمال مطلق الحالمي بنفسه عدداً من الدراجات النارية التي كانت تسير في شوارع قطاع المنصورة، وأمر باحتجاز سائقيها للتحقيق معهم لمخالفتهم قرار حظر قيادة الدراجات النارية الصادر عن ألوية الدعم والإسناد.

من جانبه عبَّـر الإعلامي ردفان الدبيس مراسل قناتي العربية والعربية الحدث عن سعادته جراء بالإنجازات الأمنية التي باتت تتحقق في قطاع المنصورة، مشيداً بدور القائد كمال الحالمي في أدائه وتثبيت دعامة الأمن بالقطاع.

وجاءت تلك الإشادة خلال قيام حزام قطاع المنصورة بعملية مكافحة ظاهرة بيع الفواكه والخضروات في الشوارع العامة والطرقات الرئيسة والذين يتسببون بازدحامات خانقة لمرور السيارات، وكذلك إنهاء مظاهر وضع الثلاجات الخردة في جوانب خطوط المارة والسيارات.

وقد حضر حملة إزالة العشوائيات العقيد محمد قائد عقيبة مدير مركز شرطة المنصورة، بالإضافة إلى عدد من منتسبي مركز الشرطة.

حيث شارك في الحملة كتائب الاحتياط (الأولى، والثانية، والثالثة) في ألوية الدعم والإسناد وقوات طوارئ الحزام الأمني -قطاع المنصورة- ومركز شرطة الدرين وقسم العوائق والمخالفات في مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في مديرية المنصورة وعمال صندوق النظافة وتحسين العاصمة عدن.

*من علاء بدر

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