اليمن العربي

بالفيديو.. اللواء بن بريك: نهوض وانتصار الجنوب مرهون بوحدة كل أطيافه

16 أبريل، 2020
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 خاطب اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية، أبناء الجنوب، اليوم الخميس، “لقد كانت وما زالت قناعاتنا راسخة وموقفنا ومبادئنا ثابتة لا تتبدل، بأن الجنوب قوي بكل أبنائه“.

 

وأضاف في كلمة له – رصدها “اليمن العربي”، أن نهوض وانتصار الجنوب مرهون بوحدة كل أطيافه ومكوناته“.

 

وتابع:”وانطلاقاً من ذلك فإننا نؤكد أن أيدينا ما زالت وستظل ممدودة لكل الشرفاء والمخلصين من أبناء شعبنا ممكن لا زالوا في الأحزاب والمكونات اليمنية وكذا فيما يسمى بالشرعية لانضمامهم إلى شعبهم فهنا مكانهم الحقيقي وهنا تكمن مهمتهم للإسهام مع المخلصين في بناء وطنهم الجنوبي“.

 

ومضى”إننا إيها الإخوة في هذه اللحظة نتوجه إلى كل الشرفاء وإلى كل المخلصين إلى أبنائنا في القوات المسلحة في كل الجبهات إلى أبناء شعبنا بأن يلتفوا ويرتصوا ليكونوا على قلب رجل واحد من أجل الجنوب ووحدة صفة والدفاع عنه ومن أجل أن يكون للشهداء راحة بال في انتزاع مقابل تضحياتهم“.

 

وقال “هنيئاً لكل الشهداء ولشعبنا الانتصارات اللاحقة التي سوف تتلاحق في سبيل قيام دولتهم الجنوبية المستقلة

 

 

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