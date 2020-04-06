بالفيديو.. "اليمن العربي" يلعب دورا مهما في منع القات بحضرموت

أكد محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، أن قرار منع القات الذي أعلن عنه الأحد 5 إبريل/نيسان سيكون قرارا لا رجعة عنه.

ويأتي قرار منع القات في محافظة حضرموت تدريجيا؛ إذ شمله المنع الأول في الـ25 من مارس/آذار كخطوة احترازية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).

كما أن هذا القرار يأتي بفضل الظروف المناسبة التي بدورها هيأت الفرصة، لمنع دخول القات حضرموت، وتجاوبا من قبل المحافظ البحسني مع مراسل “اليمن العربي“ في لقاء سابق.

وفي تصريح سابق قال محافظ حضرموت: “منعنا تعاطي القات على مستوى المؤسسات العسكرية والأمنية، لكن هناك ظروف تمنعنا من منعه حاليا“.

وأضاف البحسني: “سنصل عمليا الى منع تداول القات في حضرموت، ونريد أن يتحقق ذلك بدءا من اليوم قبل غدا“.