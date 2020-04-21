بالفيديو :بطولة شباب عدن يحكيها مشهد مصور من عملية انقاذ مسن جرفته السيول

وثقت كاميرا هاتف محمول بطولة عدد من شباب مدينة عدن خلال محاولتهم انقاذ مسن جرفته السيول ظهر اليوم بعدن .

وجرفت السيول رجل مسن حينما فوجئ عدد من الشباب به ومياه السيول تتقاذفه.

وعلى الفور هرع الشباب إلى وسط السيل في محاولة لانقاذ الرجل المسن إلا مياه السيول جرفتهم معه.

ولم تتوفر معلومات وافية عن نجاة أو غرق الشباب والمسن إلا ان المشهد كان مهيبا.

وشهدت عدن هطول امطار غزيرة يوم الثلاثاء اودت بحياة 3 اشخاص ودمرت عشرات المساكن.



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