المشهد اليمني

بالفيديو .. مواجهات مباشرة بين وحدات من الجيش السعودي والجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي في باقم

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 40 دقيقة
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المشهد اليمني

تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السعودي والجيش الوطني، ضد مليشيات الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ونشر المغرد السعودي سليمان الدوسري، مقطع فيديو لـ “المواجاهات المباشرة” بين الجانبين، مما يظهر إقتراب الاشتباكات من مسافة قريبة بين الطرفين.

وشهدت الأيام الأخيرة، تقدم للجيش الوطني مسنود بغطاء جوي من قوات التحالف العربي، في مديريات باقم والصفراء بمحافظة صعدة، وسقط خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي.

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المشهد اليمني

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