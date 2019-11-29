بالفيديو .. مواجهات مباشرة بين وحدات من الجيش السعودي والجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي في باقم

تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السعودي والجيش الوطني، ضد مليشيات الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ونشر المغرد السعودي سليمان الدوسري، مقطع فيديو لـ “المواجاهات المباشرة” بين الجانبين، مما يظهر إقتراب الاشتباكات من مسافة قريبة بين الطرفين.

وشهدت الأيام الأخيرة، تقدم للجيش الوطني مسنود بغطاء جوي من قوات التحالف العربي، في مديريات باقم والصفراء بمحافظة صعدة، وسقط خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي.