بالفيديو.. نزوح العائلات من حي منظر بالحديدة هربا من قصف الحوثيين لمنازلهم

بث المركز الإعلامي لألوية العمالقة، مشاهد مصورة تظهر نزوح العائلات هربا من القصف الحوثي بالحديدة، غرب اليمن.

وقال أحد الأطفال ” هربنا من قذائف الحوثيين التي تتساقط على منازلنا، وخرجنا نازحين نحو الخوخة “.

وهذا هو حال عائلات نازحة من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة نحو مديرية الخوخة .

حيث اضطر السكان للخروج من منازلهم والنزوح نحو مناطق بعيدة أكثر أمناً من حيهم السكني، للحفاظ على أرواحهم والنجاة بحياتهم من جرائم المليشيات الحوثية التي باتت تمطر الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري.

يفر اليوم معظم السكان بأطفالهم ونسائهم، وبما استطاعوا حمله من أمتعتهم ليتشردوا بعيداً عن منازلهم بعد أن فقدوا الأمان فيها الذي حرمتهم منه المليشيات الحوثية الإرهابية.

ومنذ انطلاق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، نزحت آلاف الأسر من منازلها في مناطق سكنها، وتعيش في مخيمات النزوح، هرباً من الجرائم الوحشية التي تقوم بها المليشيات الحوثية التي فرضت على اليمنيين حربها العبثية الظالمة، وتسببت بتدمير مصادر دخل المواطنين.