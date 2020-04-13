المشهد اليمني

بالفيديو والصور.. شاهد سيطرة الجيش الوطني على نقطة الكسارة بين مأرب ونهم واغتنام دبابتين في جبهة الجوف

13 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

تمكن الجيش الوطني من السيطرة وتأمين نقطة الكسارة والمواقع المحيطة بها بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وبالسيطرة على نقطة الكسارة تفتح الطريق أمام المسافرين بين مأرب والجوف ونهم بعد إغلاقها من قبل ميليشيا الحوثي.

ونشر الجيش الوطني مقطع فيديو يظهر فيه تواجد الجيش الوطني في النقطة بعد تأمينها حيث يتحدث علي بن سالم العقيلي أحد قيادات المقاومة عن طبيعة الوضع والسيطرة على النقطة.

وحقق الجيش الوطني تقدمات كبيرة وسيطر على عدة مواقع حوثية في الأيام الأخيرة بعد رفض الحوثيين الهدنة المعلنة من قبل التحالف العربي لمدة أسبوعين بوقف إطلاق النار لفتح المجال في مواجهة فيروس كورونا والتمهيد لإنهاء الحرب في اليمن والتي دخلت عامها السادس.

أما في الجوف فقد غنم الجيش الوطني دبابتين عسكريتين وعدد من الأسلحة بعد فرار الحوثيين من مواقعهم فيما لقي عدد منهم مصرعهم.

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