بالفيديو- 500 أسرة بالجاح تتحصل على مساعدات غذائية من هلال الإمارات

@ الحديدة، نيوزيمن:

الحديدة

2019-12-09 19:58:46

تحصلت 500 أسرة بمنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، الاثنين، على مساعدات غذائية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.

وشملت المساعدات على سلال غذائية تم توزيعها على قرية المرازيق والتجمعات السكانية الأخرى في وادي الجاح لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين العائدين إلى قراهم من مخيمات النازحين.

وتعد منطقة الجاح الواقعة جنوب الحديدة من أكثر المناطق تضررا جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية.

ولا تزال قرية المرازيق، أعلى وادي الجاح، تتعرض بين الفينة والأخرى لقذائف المليشيات الحوثية المتمركزة شرقا بين مزارع الحسينية فضلا عن حقول الألغام التي زرعتها المليشيات في مزارعهم الأمر الذي حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دشنت برنامج مساعداتها الغذائية لشهر ديسمبر بقافلة مماثلة لمئات النازحين من قراهم في منطقة البرح إلى منطقة الغليل التابعة لمديرية موزع بمحافظة تعز.

يشار إلى أن المساعدات الغذائية المقدمة من دولة الإمارات خلال الشهر المنصرم شملت أكثر من 3600 أسرة نازحة وفقيرة في الساحل الغربي.

وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في توزيع المساعدات الغذائية بالساحل الغربي على مسح دقيق من قبل مختصين وبالتعاون مع الشخصيات الاجتماعية ومواطنين لضمان وصول المساعدات لمحتاجيها بالساحل الغربي