المشهد العربي

بالقذائف المدفعية.. المليشيات تستهدف مواقع المشتركة في حيس

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 15 دقيقة
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قصفت مليشيات الحوثي بالقذائف المدفعية مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس، جنوب الحديدة.

وكشفت مصادر عسكرية ميدانية، عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال قرية بني مغاري غرب حيس بقذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر، على فترات متقطعة.

وأضافت أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 ، كما استخدمت عددا من قذائف آر بي جي .

وترفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الالتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة، وهو ما يكشف توجهات المليشيا لنسف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة .

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المشهد العربي

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