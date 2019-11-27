بالقذائف المدفعية..مليشيات الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي

قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة ، بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل عنيف.

وأطلقت المليشيات الحوثية على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 82 وقذائف B10 ، كما،واستهدفتها بسلاح 12.7 بشكل مكثف.

هذا وقد كثفت المليشيات قصف مواقع القوات المشتركة شمال المديرية عصر اليوم بقذائف مدفعية الدبابات ، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة وبالأسلحة القناصة .