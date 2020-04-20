بالوثائق – مصافي عدن تودع إيراداتها لدى صرافة القطيبي

كشفت صورة مسربة لاتفاقية بين شركة مصافي عدن، وتجار المشتقات النفطية بتوريد مستحقات المصفاة لدى صرافة القطيبي في عدن.

وبحسب الفاتورة المرفقة تم توريد عملية واحدة فقط بمبلغ مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف ومائتان واربعون دولار وثمانية وتسعون سنت.

وطرح الصحفي المقرب من السعودية جلال الشرعبي في سلسلة تغريدات على تويتر سؤالا على طاولة الرئيس والبرلمان والحكومة ومحافظ البنك المركزي :

لماذا يتم إيداع رسوم تخزين المشتقات من قبل مصافي عدن لدى القطيبي للصرافة بالمنصورة ومنه يتم تحويلها لحساب شخصي لرئيس المصافي “محمد البكري” في البنك العربي بالأردن ولا يتم إيداعها في البنك المركزي بعدن؟.

من جانبه غرد الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي قائلا: ‏‎‎‎البكري في الأردن من أربع سنوات وراتبه مع البدلات حوالي 600 ألف دولار سنويا، بمعدل 1500 دولار لليوم الواحد، بهذا المبلغ كانوا شتعاقدوا مع كريستيانو.

في اسوأ اوضاع المصفاة، كانت رواتب الموظفين تدفع من إيرادات تخزين المشتقات مع ميزانية وسفريات وبدلات، راتب الطباخ عندهم ألفين دولار.

