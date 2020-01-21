بالوثيقة.. الكشف عن رسائل متبادلة بين قيادات الإصلاح والقاعدة في تعز

كشفت وثيقة حصل “تحديث نت” على نسخة منها، عن ارتباط وثيق بين قيادات حزب الإصلاح الإخواني، في تعز، بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها التنظيمين الإرهابيين أنصار الشريعة (القاعدة)، وداعش.

وحملت الوثيقة رسائل متبادلة بين قيادات إخوانية في تعز، على رأسها ضياء الحق الأهدل، (أحد المتورطين في اغتيال العميد عدنان الحمادي)، مع أمير أنصار الشريعة (تنظيم القاعدة) حول أحد المختطفين.

وخاطب المدعو أبو البراء، أمير تنظيم القاعدة الإرهابي، أمين جامعة الإيمان علي القاضي، والقيادي الإصلاحي ضياء الحق السامعي، حول وضع المختطف سامي محمد العدوف في سجن النهضة الخاضع لسيطرة مليشيا الإخوان التابعة للشرعية.

وتساءل الإرهابي أبو البراء، في رسالته، عما انتهت إليه قضية العدوف، وحقيقة الفصل فيها.

واعتبر مراقبون أن الوثيقة دليل إثبات جديد على الارتباط الوثيق بين الإصلاح والقاعدة، وعملهما معاً في تجانس وانسجام، محدد الأهداف والغايات.