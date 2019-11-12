عدن الغد

بالوثيقة .. تعميم صارم لمحافظ سقطرى يحديد إجراءات السفر للخارج

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 15 دقيقة
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بالوثيقة .. تعميم صارم لمحافظ سقطرى يحديد إجراءات السفر للخارج

 
أصدر محافظ سقطرى رمزي محروس “تعميم”يحدد كيفية السفر للخارج ويتضمن حزمة من الأجراءات لكافة مؤظفي الدولة والمواطنين وكل شرائح المجتمع .
وحصلت “عدن الغد” على هذه الوثيقة التي جاء فيهاالأخ/ مدير عام مطار سقطرىتحية طيبة وبعد
الموضوع : عدم السماح السفر خارج الدولة لتمثيل بأسم السلطة المحلية الأ بااذن منا للجميع الفرق الفنية والأندية الرياضية والشعراء وجميع من يتعلق صفتة بالدولة مع عدم سماح للسفر من يحصل جواز مؤقت غير المرضى بصورة إستثنائية .والتأكد من حاملين الجوزات الرسمية بأن لديهم فيز للجهة التي يذهبون لها مالم فأن الخروج غير مسموح.

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